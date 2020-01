Ind vs Aus 3rd ODI: कोहली ने एमएस धोनी को पछाड़ कर हासिल की यह ' दोहरी विराट उपलब्धि'

टीम इंडिया की रविवार को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी और तीसरे वनडे मुकाबले (Ind vs Aus 3rd ODI) में 7 विकेट से जीत के बाद सीरीज पर 2-1 से कब्जा एक ऐसी शानदार बात रही, जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज दिया है. इस जीत ने विराट ने क्रिकेट पंडितों को बता दिया कि यह टीम विराट दिग्गज टीमों के खिलाफ भी जीतना जानती है.भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी इस जीत में बेहतरीन 89 रन की पारी खेली. हालांकि, आखिरी पलों में वह शतक नहीं बना सके, लेकिन 'विराट रिकॉर्ड कोहली (Virat Kohli)' ने फिर से एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया, जिसने उनके कद को और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया. बेंगलुरू वनडे में विराट ने ऐसी डबल उपलब्धि हासिल की, जिसे हासिल करना अगली पीढ़ी में किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा.

Back to back half-centuries for Virat Kohli



This is his 57th in ODIs https://t.co/VThwmeOEBJ#INDvAUSpic.twitter.com/esn0ODKHGh