Ind vs Aus 3rd ODI: रोहित और विराट में हो सकते हैं कई मतभेद, लेकिन यह रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है, मतलब....

अब आप तो जानते ही हैं कि पिछले साल जुलाई में वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में विदाई के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के बीच कितने ज्यादा मतभेद की खबरें छन-छन कर सामने आयी थीं. मीडिया ने भी खूब छापा था. साथी खिलाड़ियों ने भी खबरें लीक की थीं. और साफ था की कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है ! लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे (Ind vs Aus 3rd ODI) में बेंगलुरू में जो रिकॉर्ड विराट और रोहित शर्मा ने मिलकर बनाया, वह एक अलग बात बताता है. और युवा खिलाड़ी इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं.

WATCH: Rohit Sharma runs hard to avoid a run out and his partner from the other end Virat Kohli applauds the effort.



The two have put #TeamIndia in a strong position in this thrilling game.



