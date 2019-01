IND vs AUS 3rd ODI: इस वजह से जस्टिन लैंगर ने धोनी को सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में एक करार दिया

ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने शुक्रवार को भारत से एकदिनी क्रिकेट सीरीज हारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें सुपरस्टार और सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक बताया. धोनी ने तीसरे वनडे में 114 गेंद में नाबाद 87 रन बनाए. इसकी मदद से भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज 2-1 से अपने नाम की. धोनी ने तीन मैचों में 193 के औसत से 193 रन बनाए. वह दो पारियों में नाबाद रहे. और इस शानदार औसत के साथ धोनी मैन ऑफ द सीरीज के कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के शॉन मॉर्श को पछाड़ने में कामयाब रहे.

Australia missed some key chances in the series decider, but there were still plenty of positives for coach Justin Langer #AUSvIND pic.twitter.com/dYSaoOHU4a

लैंगर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि धोनी 37 बरस का है लेकिन विकेटों के बीच उसकी दौड़ और फिटनेस गजब की है. लगातार तीन दिन विकेटों के बीच इस तरह दौड़ना और वह भी 40 डिग्री तापमान में और ऐसा खेलना. वह खेल का सुपरस्टार है जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को बनने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एम एस धोनी, विराट कोहली और टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा. ये सभी आदर्श हैं. एम एस धोनी का तो रिकार्ड बतौर कप्तान, बल्लेबाज और विकेटकीपर उनकी काबिलियत के बारे में बताता है.

“As a team we're very happy for MS. We're happy that he's amongst the runs because it's very important to get runs under your belt to get that rhythm and get that confidence back."@imVkohli shares his delight for @msdhoni's resurgence in Australia.https://t.co/2QRXEc1bji