Ind vs Aus 3rd ODI: प्रशंसकों ने उड़ाया ऑस्ट्रेलिया के इस प्लान का जमकर मजाक, लेकिन...

रविवार को टीम विराट ने बेंगलुरू में निर्णायक और तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से मात दी, तो कंगारू टीम की कई खामियां उभरकर सामने आयीं. और इसमें उसका एक अटपटा प्लान भी नजर आया, जिसकी सोशल मीडिया पर आम क्रिकेटप्रेमियों ने भी जमकर मजाक उड़ाया. बहुत से प्रशंसकों का मानना है कि यह प्लान नहीं, बल्कि एक बड़ी भूल थी और हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा. बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-1 के स्कोर के साथ पहुंची थी, लेकिन विराट एंड कंपनी के दमदार खेल से दावेदार दिख रही ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल के सभी डिपार्टमेंट में मात खा गयी.

बहरहाल, बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उस अटपटे फैसले की, जिसके दर्शन पारी के 32वें ओवर में हुए. जब लबुशाने का विकेट जडेजा ने चटकाया, तो क्रिकेटप्रेमियों की नजरें पवेलियन की ओर गड़ी हुई थीं. और जैसे ही खासकर ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों की नजर मिशेल स्टार्क पर पड़ीं, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया.

कारण यह था कि एलेक्स कैरी, एश्टन टर्नर और एश्टन अगर ऐसे बल्लेबाज थे, जो मान्यता प्राप्त बल्लेबाज थे. प्रशंसकों का डर सही साबित हुआ और स्टार्क केवल तीन ही गेंद पिच पर टिक सके.

स्टार्क ज्यादातर नंबर सात पर खेलते रहे हैं, लेकिन वह टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं. प्रशंसक भले ही ऑस्ट्रेलिया के इस प्लान का मजाक बना रहे हों, लेकिन कप्तान एरॉन फिंच ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पहले मैच से पहले मैंने और रिजर्व कोच एंड्रयू मैक्डोनाल्ड ने इस बारे में बात की थी.

उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया हालांकि मुंबई की पिच इस प्लान के लिए मुफीद नहीं थी. खासकर हमने रवींद्र जडेजा के खिलाफ इसे अमल करने के बारे में सोचा क्योंकि लेफ्टआर्म स्पिनर की गेंद उनके लिए अंदर की तरफ आती हैं

फिंच ने कहा कि मैं अपने इस फैसले का सौ फीसदी समर्थन करता हूं. यह सही है कि हमारा यह फैसला बेंगलुरू में सही साबित नहीं हुआ, लेकिन यह एक सकारात्मक और बेहतरीन फैसला था. वैसे यह एक ऐसा फैसला था, जिस पर स्टार्क की पत्नी एलिसा हीले भी हैरान रह गईं