Ind vs Aus 3rd ODI: कप्तान विराट कोहली ने विकेटकीपिंग को लेकर ऋषभ पंत और एमएस धोनी को दिया बड़ा संदेश

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे और टी20 फॉर्मेट में विकेटकीपिंग की भूमिका को लेकर युवा ऋषभ पंत को बड़ा संदेश दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत को मेहमान टीम के हाथों दस विकेट से करानी हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे. पैट कमिंस की एक बाउंसर पुल करने की कोशिश में उनके बल्ले के टॉप ऐज से लगकर हेलमेट से जा टकरायी थी. इसके बाद मेडिकल टीम ने उनकी चोट का मुआयना किया और ऋषभ अगले मैच से बाहर रहे थे. यही वजह रही कि आखिरी दो मैचों में केएल राहुल ने विकेट के पीछे कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली. बहरहाल, अब कप्तान विराट कोहली ने ऋषभ पंत और एमएस धोनी दोनों को ही विकेटकीपिंग को लेकर संदेश दे दिया है.

हालांकि, ऋषभ पंत बेंगलुरु में चयन के लिए उपलब्ध थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनकी अनदेखी करते हुए केएल राहुल को ही कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी. केएल राहुल ने राजकोट में विकेट के पीछे दो कैच पकड़ने के अलावा एक स्टंप भी किया था, जिसने काफी तारी बटोरी थी. अब सीरीज जीत के बाद विराट कोहली ने कहा कि टीम में विकेटकीपर बैस्टमैन के रूप में केएल राहुल बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह टीम में उसी तरह संतुलन बनाए रखते हैं जैसे 2003 के विश्व कप में राहुल द्रविड़ ने भूमिका निभाई थी. और कोहली का यह बयान पंत और धोनी दोनों के लिए ही साफ संदेश है.

