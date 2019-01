IND vs AUS 3rd ODI: विश्व कप को लेकर विराट कोहली ने कही यह 'बड़ी बात'

ऑस्ट्रेलिया (#INDvAUS, #INDvsAUS) के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne ODI) में तीसरे वनडे (3rd ODI) में जीत के साथ ही खत्म हुए दौरे को अगर भारतीय कप्तान विराट कोहली के करियर का यह सबसे कामयाब दौरा करार दिया जाए, तो एक बार को बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. विराट कोहली (Virat Kohli) ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया (Team India) अब से करीब तीन महीने बाद इंग्लैंड में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप (World Cup) को लेकर भी कोहली ने अपने विचार रखे. और जीत की चमक और रौनक भारतीय कप्तान के चेहरे पर साफ दिखाई दी. लंबे समय बाद विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनावरहित दिखाई पड़े.

I am very happy with the tour. The team is very much in sync ahead of World Cup: #ViratKohli