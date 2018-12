IND vs AUS 3rd Test: चेतेश्वर पुजारा का यह 'रिकॉर्ड विशेष' तो हर हाल में बनना ही था

एडिलेड में शानदार शतक बनाने वाले और भारत की दूसरी 'वॉल' के नाम से मशहूर हो चलते चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन (मैच रिपोर्ट) में एक बार फिर से दिखाया कि वह क्यों टीम इंडिया के श्रीमान भरोसेमंद हैं. पुजारा ने टेस्ट के दूसरे दिन अपने करियर का 17वां शतक जड़ा, तो इसके साथ कुछ रिकॉर्ड भी उनके हिस्से में आए. लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी आया, जिसके चलते उन्हें करियर में नियमित अंतराल में आलोचना भी झेलनी पड़ती रही है. बहरहाल, पुजारा के इस रिकॉर्ड ने एडिलेड में भी टीम इंडिया का भला किया, तो अब मेलबर्न में भी. ऐसे में इस बात के मायने नहीं कि आलोचक उनकी पारियों को किस नजर से देखते हैं.

For the first time, Cheteshwar Pujara has scored two hundreds in a series outside Asia. #ChhodnaMat #AUSvIND #SPNSports pic.twitter.com/EoodnvSOMK

पुजारा अपनी पारी में 319 गेंदों पर 10 चौकों से 106 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन इससे पहले ही 17वां शतक जड़ने के साथ ही पुजारा कारनामा कर चुके थे. दरअसल पुजारा ने 280 गेंदों पर अपना 17वां शतक पूरा किया. और इसी के साथ ही यह उनके करियर का अभी तक का सबसे धीमा शतक बन गया. इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि विदेशी जमीं पर पुजारा द्वारा जड़ा गया यह 7वां शतक रहा. इन सात में उन्होंने दो शतक कोलंबो के एसएससी में, तो एक-एक शतक जोहानिसबर्ग, गॉल, साउथंप्टन, एडिलेड और मेलबर्न में जड़ा है.

Cheteshwar Pujara's 106 and fifties from Virat Kohli and Rohit Sharma power India to 443/7d on Day 2 of the third Test.



Can they press their advantage tomorrow?#AUSvIND REPORT https://t.co/ZrRapB0ytQpic.twitter.com/El6jC1TdJi