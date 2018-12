IND vs AUS 3rd Test: यह 'विराट रिकॉर्ड' तोड़ने के लिए कोहली के पास है बस एक ही पारी

विराट कोहली चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, एक बात तय है! तमाम बातों का असर विराट कोहली (Virat Kohli) बिल्कुल भी अपने प्रदर्शन पर नहीं पड़ने देते. ठीक वहीं से शुरुआत की, जहां पर्थ में छोड़ा था! मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के दूसरे दिन (मैच रिपोर्ट) में एक और शानदार पारी कोहली ने खेली, लेकिन वह इस विराट शतक में तब्दील नहीं कर सके. लेकिन विराट ने जो स्ट्रोक खेले, उसने सभी को गदगद कर दिया. और हां, कोहली एक कैलेंडर ईयर के दौरान विदेशी जमीं पर सबसे ज्यादा रनबाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. लेकिन एक और विराट रिकॉर्ड उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है! और यह रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा करने के लिए विराट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पारी बची है.

STAT ALERT



With 82 runs today, @imVkohli has surpassed Rahul Dravid (1137) to register most number of runs in a calendar year in overseas Tests #KingKohlipic.twitter.com/HyiYtuBtgJ