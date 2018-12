IND vs AUS 3rd Test: रवींद्र जडेजा ने प्रसन्ना ही नहीं, कई बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया

टीम इंडिया ने मेलबर्न में तीसरे टेस्ट में गलती सुधारते हुए रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को शामिल किया, तो इस लेफ्टी बॉलर ने एक बार फिर से साबित किया कि पिच में अगर थोड़ा बहुत भी उनके लिए हो, तो फिर सामने वाली टीम को बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमिकन है! पहली पारी में दो और फिर दूसरी पारी में फिलहाल तीन विकेट झटककर जडेजा ने कंगारू बल्लेबाजों के सामने बाकी बचे इकलौते टेस्ट से पहले एक और समस्या खड़ी कर दी. रवींद्र जडेजा ने साबित कर दिया कि आखिरी टेस्ट में अगर ऐसी पिच न भी मिले, तो भी मेजबान बल्लेबाजों के लिए जडेजा को खेलना आसान नहीं होगा. निश्चित ही, दिखाई पड़ रही हार के बाद कंगारू बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं.

Ravindra Jadeja picks his first in the innings, Australia 2 down now. Mayank Agarwal grabs one at short leg #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/x2XD8x1E21