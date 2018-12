IND vs AUS 3rd Test: रोहित शर्मा मेलबर्न में तीसरे टेस्ट के लिए फिट घोषित, लेकिन...

ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में बॉक्सिंग-डे (26 दिसंबर) से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के लिए भारत की फाइनल इलेवन का पेंच अभी भी पंसा हुआ है, लेकिन राहत की बात कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के लिए यह है कि राहत की बात यह है कि रोहित शर्मा को फिजियो ने फिट घोषित कर दिया है, तो वहीं एडिलेड में शानदार गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर आर. अश्विन ने भी सोमवार को नेट पर काफी देर गेंदबाजी की. वास्तव में मेलबर्न टेस्ट पूरे क्रिकेट जगत और मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है क्योंकि यह टेस्ट मैच सीरीज तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहा है. बता दें कि अभी तक किसी भी एशियाई टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीं पर मात नहीं दी है.

