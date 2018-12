IND vs AUS 3rd Test: टीम विराट मेलबर्न में ऐतिहासिक जीत के मुहाने पर, चाहिए बस दो विकेट

खास बातें भारत दूसरी पारी- (37.3 ओवरों में 8 विकटे पर घोषित) 106 रन मयंक अग्रवाल 42, पंत 33, पैट कमिंस 27 पर 6 ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी- (85 ओवरों में 8 पर 258 रन), कमिंस 61*

जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन और बाकी गेंदबाजों के उम्दा सहयोग से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) के चौथे दिन की समाप्ति पर जीत के मुहाने पर खड़ी है. यहां से भारत को जीत हासिल करने के लिए सिर्फ दो विकेट लेने हैं, जबकि मेजबान टीम को हार टालने के लिए 140 रन बनाने हैं. भारत से जीत के लिए मिले 399 के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दिन के खेले की समाप्ति पर आठ विकेट पर 258 रन बना लिए हैं. पैट कमिंस 61 और नॉथन लॉयन 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के यहां तक पहुंचने में भी नंबर आठ पैट कमिंस के नाबाद 61 रन का बहुत ही अहम योगदान रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 106 रन पर घोषित कर दी थी. और गेंदबाजी में भी कमिंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह बल्लेबाजों को आउट किया.

Pat Cummins leads Australia fightback with a gritty half-century!



The hosts finish the day on 258/8, and they need 141 more runs on the final day. Can they do the improbable?#AUSvIND SCORECARD https://t.co/XyVZQv8kRppic.twitter.com/Yr6bjkGN4P — ICC (@ICC) December 29, 2018

तीसरा सेशन:

यह सेशन भी भारत के लिए मिला-जुला रहा. दूसरे सेशन की तरह आखिरी सेशन में भारत ने तीन विकेट तो चटकाए, लेकिन कमिंस के नाबाद 61 रनों ने गेंदबाजों को थका दिया. इस सेशन में ईशांत शर्मा ने ट्रेविस हेड को आउटकर भारत को छठा विकेट दिलाया, तो टिम पैनी और मिशेल मार्श को रवींद्र जडेजा ने थोड़े समय के अंतराल पर आउट कर एक बार को संकेत दिए कि भारत चौथे दिन ही सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर सकता है, लेकिन पैट कमिंस की उम्मीद से कहीं शानदार बल्लेबाजी ने चौथे दिन तो भारत की जीत को टाल ही दिया.

Stumps on Day 4 of the 3rd Test.



Australia 258/8, #TeamIndia 2 wickets away from victory #ASUvINDpic.twitter.com/if6aBFoIT0 — BCCI (@BCCI) December 29, 2018

दूसरा सेशन: गिरते रहे विकेट, बढ़ती रही उम्मीदें

दूसरे सेशन में तीस ओवर का खेल हुआ और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा. चायकाल तक आधी कंगारू टीम पवेलियन लौट चुकी थी. लंच के थोड़ी ही देर बाद विकेट पर जम चुके उस्मान ख्वाजा (33) शमी की गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे. गेंद थोड़ी नीची भी थी और वह खुद को एलबीडब्ल्यू होने से नहीं ही बचा सके. इसके बाद अगले बल्लेबाज शॉन मार्श (44) ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया और उन्होंने चौथे विकेट के लिए 51 रन जोड़कर भारतीयों को थोड़ा चिंतित कर दिया.

भारतीयों की शारीरिक भाषा असहज हो चली थी, लेकिन जब विराट ने फिर से बुमारह को गेंद थमाई, तो उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया. रिव्यू लेने के बावूजद वह एलबीडब्ल्यू होने से नहीं बच सके. शॉन मार्श आउट हुए, तो उनके छोटे भाई मिशेल मार्श (10) को जल्द ही जडेजा ने चायकाल से कुछ ही देर पहले विराट के हाथों लपकवा चलता कर दिया. इस सेशन में भारत ने तीन विकेट चटकाते हुए चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 138 रन कर दिया.

यह भी पढ़ें: Cricket Poll: आपकी नजर में वर्ष 2018 के लिए कौन है पसंदीदा क्रिकेटर?



पहला सेशन: दो विकेट..और खिल गए चेहरे!

1. मौसम का असर!

चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही एमसीजी के ऊपर बादल मंडरा रहे थे. बार-बार कवर को पिच पर डाला और हटाया गया. यह मौसम के दबाव का ही असर था कि शुक्रवार के नाबाद बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने तीसरे ओवर में ही नॉथन लॉयन को दो बेहतरीन छ्क्के जड़कर साफ कर दिया कि भारत जल्द से तेज रन बटोरकर ऑस्ट्रेलिया को बल्ला थमाने के मूड में है. लेकिन कुछ ही देर बाद कमिंस की नीची गेंद ने मयंक (42) के तेवरों पर विराम लगा दिया. यह कमिंस का पांचवां विकेट लिया. थोड़ी ही देर बाद रवींद्र जडेजा (5) को पवेलियन भेज पैट कमिंस ने अपना छठा विकेट चटकाया. एक छोर पर विकेट गिरते देख ऋषभ पंत ने अपने गीयर बदल दिए. अगले ही ओवर में पंत ने हैजलवुड को बेहतरीन स्ट्रेट छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर पंत विकेट के पीछे लपके गए.

2. ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत

बुमराह का टेरर जारी रहा. और उन्होंने दूसरे ही ओवर में फिंच (3) को स्लिप में कप्तान कोहली के हाथों लपकवाकर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिगाड़ दी. दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर हैरिस (13) पारी को जमाने की कोशिश की, लेकिन रवींद्र जडेजा की गेंद पर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर मयंक अग्रवाल शानदार कैच लपककर हैरिस की पारी का अंत कर दिया. दूसरा विकेट गिरने के बाद उस्मान ख्वाजा ने थोड़ा आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए कुछ बाउंड्रियां बटोरीं. यहां से लंच तक ऑस्ट्रेलिया को कोई झटका नहीं लगा. लंच के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 44 रन था.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 3rd Test:..और मयंक अग्रवाल सिर्फ तीसरे 'ऐसे' भारतीय ओपनर बनने से चूक गए

Time for Tea! 138/5 Australia. India need 5 more to win, Australia 261 runs. An exciting final session awaits #AUSvINDpic.twitter.com/zfSMKbDEHM — BCCI (@BCCI) December 29, 2018

विकेट पतन: 1- 6 (फिंच, 1.2), 33-2 (हैरिस, 9.2), 63-3 (ख्वाजा, 20.6), 114-4 (एस मार्श, 32.2), 135-5 (एम. मार्श, 39.1), 257-6 (हेड, 50.3), 176-7 (पैनी, 61.3), 215-8 (स्टॉर्क, 70.5)



इसस पहले सुबह के सेशन में खराब मौसम को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों खासकर मयंक अग्रवाल ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया. लेकिन इसी रवैये के चलते लगातार विकेट गिरते रहे. और फिर ऋषभ पंत के आउट होते ही विराट ने पारी की घोषणा कर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 399 रनों का बहुत ही मुश्किल लक्ष्य रखा.

That will be all from the Indian innings. #TeamIndia declare at 106/8. Australia need 399 to win #AUSvINDpic.twitter.com/jlpokFVkyQ — BCCI (@BCCI) December 29, 2018

विकेट पतन: 28-1 (विहारी, 12.6), 28-2 (पुजारा, 14.2), 28-3 (कोहली, 14.6), 32-6 (रहाणे, 16.1), 44-5 (रोहित, 22.5), 83-6 (मयंक, 32.6), 100-7 (जडेजा, 36.3), 106-8 (पंत, 37.3)



VIDEO: एडिलेड में जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान

चौथे दिन के खेल की समाप्ति के बाद यह कहना गलत नहीं ही होगा कि यहां से भारत को जीत की सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करनी है. और कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया को हार से बचा सकता है.