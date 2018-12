IND vs AUS 3rd Test: ...तो चेतेश्वर पुजारा की पारी भारत के मैच गंवाने का कारण होगी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन (मैच रिपोर्ट) के खेल के बाद भारत ड्राइविंग सीट पर है. भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित कर दी. और ऑस्ट्रेलियाई ओपनरों को अच्छा-खासा असहज भी कराया. लेकिन पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही अजीबो-गरीब बात कही है. पॉन्टिंग ने कहा है कि भारत मेलबर्न टेस्ट हार सकता है. जहां, पूरा क्रिकेट जगत चेतेश्वर पुजारा की की पारी की सराहना कर रहा है, तो वहीं पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत पुजारा की पारी के कारण ही हार सकता है.

