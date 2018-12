IND vs AUS 3rd Test: इस वजह से जसप्रीत बुमराह ने स्लो-यॉर्कर का श्रेय रोहित शर्मा को दिया

ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) में जारी तीसरे टेस्ट मैच (AUS vs IND, 3rd Test) के तीसरे दिन (मैच रिपोर्ट) शुक्रवार को मेजबान टीम के छह विकेट चटकाने वाले भारतीय यॉर्करमैन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की स्लो यॉर्कर गेंद की हर कोई तारीफ कर रहा है. बुमराह ने मैच के तीसरे दिन लंच से ठीक पहले की शॉन मार्श को आखिरी गेंद कराई. गेंद स्लो यॉर्कर थी जिसे मार्श पढ़ नहीं पाए और पगबाधा आउट हो गए. बुमराह ने 33 रन देकर छह विकेट लिए. बुमराह की इस स्लो यॉर्कर की क्रिकेट विशेषज्ञ भी तारीफ कर रहे हैं. लेकिन खुद बुमराह ने इसकी सफलता का श्रेय रोहित को दिया है।

