IND vs AUS 3rd Test: इसलिए शिखर धवन की टेस्ट में वापसी को लेकर हो रही अटकलें

ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही करीब 18-19 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का कुनबा हो चला है, तो वहीं पिछले दिनों टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए लेफ्टी बल्लेबाज शिखर धवन की बाकी दो टेस्ट के लिए टीम में वापसी की जोर-शोर से चर्चा है. मेलबर्न में तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दरअसल इस चर्चा को खास वाकये से बल मिला. और फिर यह स्थानीय मीडिया के साथ-साथ बाकी लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया. अब यह देखने वाली बात होगी कि खराब ओपनिंग की समस्या की शिकार भारतीय टीम के लिए शिखर धवन की संभावित सेवा के बारे में बीसीसीआई ऐलान करता है या नहीं. ध्यान दिला दें कि शिखर धवन टी-20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे.

हालिया समय में टेस्ट में शिखर धवन का समय अच्छा नहीं ही गुजरा है. हालांकि, शिखर धवन ने कई मौकों पर शुरुआत बहुत ही प्रभावी की, लेकिन निगाहें जमने के बावजूद दिल्ली का यह दिलेर बल्लेबाज इन्हें बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर सका. फटाफट क्रिकेट में धवन ने अपने बल्ले की धमक को बखूबी सुनाया है, लेकिन वह टेस्ट क्रिकेट के अनुसार खुद का ढालने में नाकाम रहे हैं. इंग्लैड के खिलाफ उसके घर में खेली गई सीरीज में भी शिखर नाकाम रहे. इसके बाद सेलेक्टरों ने उन्हें विंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह नहीं दी. यहीं पृथ्वी शॉ को मौका मिला, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया.

