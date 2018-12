IND vs AUS 3rd Test: 'नए संयोजन' के साथ ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार कर पाएगी विराट कोहली एंड कंपनी

बॉक्सिंग डे से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) (एमसीजी) में शुरू हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के बीच तीसरे टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) मैच में बहुत कुछ दांव पर है. चार मैचों की सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है और इस मैच से जीत न सिर्फ टीम को बढ़त देगी बल्कि साल-2018 का अंत जीत के साथ करने से एक मनोवैज्ञानिक मजबूती भी टीम को मिलेगी जो आने वाले साल में सकारात्मक साबित होगी. सीरीज इस समय उस पड़ाव पर है कि बुधवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में किसी भी टीम का पलड़ा भारी नहीं माना जा सकता. एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत ने भारत को बढ़त दिला दी तो वहीं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में वापसी कर बता दिया था कि उसे उसके घर में हल्के में लेना गलती होगी. अब आत्मविश्वास से भरी दोनों टीमें पीछे नहीं हटना चाहती है और अपनी जी जान लगाकर सीरीज को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बहरहाल तीसरा टेस्ट टीम इंडिया (Team India) के लिए नई चुनौती लेकर आया है. टीम में बदलाव हैं. संयोजन में बदलाव है. ऐस में करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी यह देखने को बेकरार हैं कि उनकी टीम कंगारुओं पर कैसे पलटवार करती है. भारतीय समयानुसार सुबह पांच बजे से मैच शुरू होगा.

भारत ने नई प्रथा के तहत मैच से एक दिन पहले अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है. कप्तान विराट कोहली ने टीम में मयंक अग्रवाल को चुना है. बॉक्सिंग- डे टेस्ट मैच से मयंक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगे, मयंक का ओपनिंग करना तय है और उनके साथ छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले हनुमा विहारी दूसरे सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी निभाएंगे. कोहली ने इतना बड़ा जोखिम अपने दो शानदार सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल और मुरली विजय की खराब फॉर्म को देखते हुए लिया है. इन दोनों को टीम से बाहर जाना पड़ा है.

इसके अलावा रोहित शर्मा की भी टीम में वापसी हुई है. वह विहारी के स्थान पर छठे नंबर पर आ सकते हैं. टीम में एक और बदलाव है. रवींद्र जडेजा को मौका मिला है. उमेश यादव को बाहर जाना पड़ा है. भारत ने पर्थ में चार तेज गेंदबाजों को उतारा था. उसका यह दांव उलटा रहा था. इसी वजह से टीम प्रबंधन ने जडेजा को मौका दिया है. टीम की बल्लेबाजी बीते दोनों मैचों में कप्तान, उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के इर्द-गिर्द घूम रही थी. रहाणे ने भी कहा था कि बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी. इन तीनों के अलावा बाकी बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकालना भारत के लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि गेंदबाजों ने अभी तक निराश नहीं किया लेकिन बल्लेबाजों से उन्हें समर्थन नहीं मिला है.

What it's like to witness @imVkohli & co. train at the MCG



Boxing Day Test round the corner & fans came over to the G to watch their favourite superstars train. We got our FAN Cam ON to watch #TeamIndia train ahead of the 3rd Test - by @28anand



▶️https://t.co/xvdIzYyzFHpic.twitter.com/WicAkR9m9N