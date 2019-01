IND vs AUS 4th Test: ..और नॉथन लॉयन 141 साल के टेस्ट इतिहास में पहले 'ऐसे गेंदबाज' बन गए

सिडनी (Sydney Cricket Ground, Sydney) में खेले जा रहे चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) में रिकॉर्डों की बारिश हो रही है. और सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड आए मैच के दूसरे दिन. कुछ रिकॉर्ड चेतेश्वर पुजारा ने बनाए, तो काफी रिकॉर्ड ऋषभ पंत के बल्ले से निकले. लेकिन इन रिकॉर्डों के बीच एक वेरी-वेरी स्पेशल रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑफ स्पिनर नॉथन लॉयन ने भी बना डाला. यह रिकॉर्ड पुजारा और ऋषभ के जलवे के बीच छिप कर रह गया, लेकिन यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे किसी भी गेंदबाज के लिए बना पाना बहुत ही मुश्किल है. हालांकि, लॉयन का यह रिकॉर्ड ऐसा है, जिसके लिए रिकॉर्डबुक में कोई कैटेगिरी नहीं है.

The GOAT does it, as Nathan Lyon removes Cheteshwar Pujara after a masterful 193.



