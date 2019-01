IND vs Aus 4th Test: चेतेश्वर पुजारा की 'तीन अहम बातों' का मुकाबला इस बार विराट कोहली भी नहीं कर सके

टीम इंडिया के जारी ऑस्ट्रेलिया दौरे में अभी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की अभी एक पारी और बाकी है, लेकिन इस बल्लेबाज ने सिडनी (Sydney Cricket Ground, Sydney) में खेले जा रहे चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) के पहले दिन (मैच रिपोर्ट) के खेल की समाप्ति के बाद ही पूरी दुनिया में अपना कद ऊंचा कर लिया. वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं कि यह दौरा चेतेश्वर पुजारा के लिए याद किया जाएगा. सीरीज में अभी तक चार टेस्टों में बनाए गए उनके तीन शतकों के लिए. और इन तीन शतकों के साथ ही पुजारा ने वह कर डाला, जो सीरीज में सिर्फ वह कर सके हैं. और इस टेस्ट के बाद भी उनकी इस उपलब्धि को दूर-दूर तक कोई भी दूसरा बल्लेबाज चैलेंज देता दिखाई नहीं ही पड़ रहा. वास्तव में टीम इंडिया (Team India) के पिछले कुछ विदेशी दौरों में विराट और सिर्फ विराट कोहली (Virat Kohli) का ही बल्ला बोलता रहा है, लेकिन इस बार पुजारा का बल्ला ऐसा बोला कि विराट भी छिप गए. और तीन खास बातें पुजारा की ऐसी रहीं, जिनका मुकाबला विराट कोहली भी नहीं कर सके.

