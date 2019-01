IND vs AUS 4th Test: चेतेश्वर पुजारा 'यह बड़ा कारनामा' करने वाले बने सिर्फ चौथे बल्लेबाज

खास बातें चेतेश्वर पुजारा- 193 रन, 373 गेंद, 22 चौके नौ घंटे से भी ज्यादा बल्लेबाजी की पुजारा ने सीरीज में पांच सौ रन से ज्यादा पहुंचा रनों का आंकड़ा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में अभी तक पांच सौ ज्यादा रन अपने खाते में जमा कर चुके चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara misses the double Ton) सिडनी (AUS vs IND, 4th Test) में खेले जा रहे चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) के दूसरे दिन दुर्भाग्यशाली रहे. और सिर्फ सात रन से दोहरे शतक से चूक गए. बावजूद इसके भारतीय क्रिकेट की इस दूसरी वॉल ने वह कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनसे पहले सिर्फ तीन और सिर्फ दो ही भारतीय बल्लेबाज कर सके हैं. और यह कारनामा पुजारा के साहस और उनकी रनों के प्रति भूख को बयां करने के लिए काफी है.

अपनी पारी के 190 रन के आंकड़े को पार करते ही पुजारा असहज और उतावले दिखाई पड़े. नॉथन लॉयन ने इसी बात को भांपते हुए पुजारा को अपने जाल में फंसा लिया. और पुजारा दोहरे शतक से चूक गए, जिसके वह पूरी तरह से हकदार थे. बहरहाल, यही क्रिकेट है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि ऐसा पुजारा के करियर में पहली बार हुआ

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा अपने करियर में 12200 से ज्यादा प्रथम श्रेणी रन बना चुके हैं. इसमें उनके तीन तिहरे शतक भी शामिल हैं. साफ है कि यह आंकड़ा बहुत ही भारी-भरकम है. और इस आंकड़े के बीच पहली बार ऐसा हुआ, जब वह 190 और दो सौ के बीच 193 की रन संख्या पर आउट हुए. और जब ऐसा हुआ, तो यह उनसे दोहरा शतक छीनकर ले गया.

लेकिन आउट से काफी पहले ही पुजारा ने वह काम कर डाला, जो उन्हें दिग्गज बल्लेबाजों के क्लब में जगह दिला गया. आपको बता दें कि पुजारा ने अपनी शतकीय पारी के दौरान पांच सौ मिनट से ज्यादा बल्लेबाजी की. और यह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ दूसरी बार किया है. इससे पहले उन्होंने एक पारी में कंगारू टीम के खिलाफ 672 मिनट बल्लेबाजी की थी. चलिए जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो बार एक पारी में पांच सौ मिनट से ज्यादा बल्लेबाजी करने का कारनामा किस-किस बल्लेबाज ने किया है.

