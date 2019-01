IND VS AUS 4th Test, Day 4: ...और अब आखिरी दिन सीरीज का 3-1 स्कोर कुलदीप यादव एंड कंपनी और मौसम के हवाले

खास बातें ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी- (6 ओवर में बिना विकेट खोए) 4 रन, उस्मान ख्वाजा 4 हैरिस 2*, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी- 322 रन, हैरिस 79, हैंड्सकॉम्ब 37 कुलदीप यादव 99 पर 5, भारत पहली पारी-622 (घोषित)

खराब मौसम और भारतीय गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन की बदौल सिडनी में खेला जा रहा आखिरी और चौथे टेस्ट मैच (AUS vs IND, 4th Test) के आखिरी दिन सोमवार को मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनाम भारतीय बॉलरों में तब्दील हो गया है. मैच के चौथे दिन के पूरे दो सेशन बारिश और खराब मौसम से बर्बाद हो गए. खेले गए एक सेशन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली पारी में 300 रन पर समेटते हुए 322 रन की बहुत ही मजबूत बढ़त हासिल कर उसे फॉलोऑन देने का निर्णय लिया. दूसरी पारी में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए एक बड़ी उम्मीद हैं, जिन्होंने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए.

Update - Play on day four has been abandoned. Day 5 to resume at 10 am local.



Scorecard - https://t.co/hdocWCmi3h#AUSvINDpic.twitter.com/5DYygZgeha — BCCI (@BCCI) January 6, 2019

दिन के खेल के समाप्ति के ऐलान के समय ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के छह रन बना लिए थे. ख्वाजा 4 और हैरिस 2 रन पर नाबाद हैं. और यहां से ऑस्ट्रेलिया को पारी की हार टालने के लिए 316 रन और बनाने हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है. वैसे ऑस्ट्रेलिय के लिए 316 का आंकड़ा छूना नहीं, बल्कि यह टेस्ट मैच बचाना कहीं बड़ा चैलेंज हो चला है, तो चुनौती भारतीय गेंदबाजों के लिए भी अच्छी-खासी है है, जिन्हें भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को सीरीज का तोहफा 3-1 से देने के लिए दस विकेट चटकाने होंगे. कहा जा सकता है कि भारत के लिए ये दस विकेट कंगारुओं के ताबूत में आखिरी कील की तरह हो चले हैं. लेकिन बॉलर ये कील ठोक पाते हैं या नहीं, यह इस पर भी निर्भर करेगा कि सोमवार को सिडनी का मौसम कैसा रहेगा. आखिरी दिन भारतीय समयानुसार मैच आधा घंटा पहले यानी साढ़े चार बजे शुरू होगा.

दूसरा सेशन:

1. नई गेंद आई, विकेट लाई!

चौथे दिन सुबह बारिश से करीब तीन घंटे का खेल बर्बाद होने के बाद भारत ने दूसरे ही ओवर में नई गेंद ले ली. और मोहम्मद शमी ने इसी ओवर में पैट कमिंस (25) की गिल्लियां बिखेर दीं, जो अपने शनिवार के स्कोर में कोई इजाफा नहीं कर सके. करीब पांच ओवर बाद ही नई गेंद ने जसप्रीत बुमराह के विकेट का सूखा भी खत्म कर दिया. बुमराह की तीखी स्विंग होती गेंद हैंड्सकॉम्ब (37) के स्टंप्स बिखेर गई. वहीं, कुलदीप यादव ने नंबर दस बल्लेबाज नॉथन लॉयन (0) को क्रीज पर अच्छी तरह सांस भी नहीं लेने दी.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 4th Test: ..जो कुलदीप यादव ने किया, वह महान बिशन सिंह बेदी भी नहीं कर सके, लेकिन...

2. ..जड़ ही दिया कुलदीप ने पंजा!

कुलदीप के चाहने वालों की सांसे अटक गई थीं. और निराश यह लेफ्टी गेंदबाज भी हो गया था, जब नंबर 11 बल्लेबाज हेजलवुड का कैच हनुमा विहारी का कैच टपका दिया था. तब हेजलवुड का खाता तक नहीं खुला था. कुलदीप निराश..विराट निराश! और इसके बाद तो इस आखिरी जोड़ी ने मानो भारतीयों का खून पी लिया! टिक गए दोनों. जोर विराट कोहली ने खूब लगाया. गेंदबाज दोनों छोर से बदले. कभी स्पिनर, तो कभी सीमर, लेकिन मिचेल स्टॉर्क (20) और हेजलवुड (25) ने मिलकर आखिरी विकेट के लिए 42 रन जोड़ डाले.

Only 25.2 overs of play was possible on a rain-curtailed Day 4 at the SCG. Kuldeep Yadav was India's star bowler, taking a five-wicket haul. #AUSvIND REPORT https://t.co/IAtM5sd2oYpic.twitter.com/rwnv7UjYAM — ICC (@ICC) January 6, 2019

यह तो साफ था कि ऑस्ट्रेलिया फॉलोऑन खेलेगा, लेकिन सवाल इस समय यही अहम हो चला था कि क्या कुलदीप की किस्मत में पांचवां विकेट लिखा है. और यह लिखा था. ईश्वर कुलदीप के साथ, तो हेजलवुड को कुलदीप ने एलबीडब्ल्यू कर अपना पांचवां विकेट ले लिया. डीआरएस भी हेजलवुड के काम नहीं आया. कुलदीप खुश, विराट खुश, करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी खुश! ऑस्ट्रेलिया 300 पर सिमट गया. भारत से 322 रन से पहले. और विराट कोहली ने मेजबानों को फॉलोऑन खेलने के लिए कह दिया. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी शुरू की. और चार ओवर बाद ही चाय हो गई. गनीमत यह रही कि उसे कोई झटका नहीं लगा. चाय के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 6 रन था. ख्वाजा 4 और हैरिस 2 पर थे.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 4th Test: ..और नॉथन लॉयन 141 साल के टेस्ट इतिहास में पहले 'ऐसे गेंदबाज' बन गए

Play on Day 4 has been abandoned due to bad weather and we will have an early start tomorrow. Australia go to stumps on 6/0, trailing by 316 runs.#AUSvIND SCORECARD https://t.co/c2fCH8UcMcpic.twitter.com/2ZdMlDMuY1 — ICC (@ICC) January 6, 2019

दो सेशन खराब मौसम से हुए बर्बाद

करोड़ों भारतीय और विराट कोहली की उम्मीदों पर चौथे दिन बारिश और खराब मौसम की मार बहुत ही ज्यादा पड़ी. सुबह से लेकर लंच तक और फिर बाद में चायकाल से लेकर खेल समाप्ति की घोषणा तक के दो पूरे सेशन खराब मौसम के कारण बर्बाद हो गए. इस बात ने जहां ऑस्ट्रेलिया को राहत प्रदान की है, तो भारत के जीत के आसार को खतरे में डाल दिया है. यह देखना होगा कि मैच के आखिरी दिन सोमवार को भारतीय गेंदबाज बाजी मारते हैं, या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज. बहरहाल, खराब मौसम के चलते चौथे दिन सिर्फ 25.2 ओवरों का ही खेल हुआ. ऑस्ट्रेलिया की आखिरी जोड़ी ने करीब 11 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों को झुलाया. इसके कारण भारतीय गेंदबाजों को सिर्फ 4 ही ओवर नसीब हुए.

"They keep pushing me in the nets that you have to bowl this way in good areas."



Kuldeep Yadav is learning plenty from Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja.



READ https://t.co/Sr59lf4VEQpic.twitter.com/AfN9GGQEht — ICC (@ICC) January 5, 2019

विकेट पतन: 72-1 (ख्वाजा, 21.6), 128-2 (हैरिस, 42.6), 144-3 (मार्श, 48.1), 152-4 (लबुशान, 51.4), 192-5 (हेड, 66.2), 198-6 (पैनी, 68.6), 236-7 (कमिंस, 84.3), 257-8 (हैंड्सकॉम्ब, 89.4), 258-9 (लॉयन, 90.5), 300-10 (हेजलवुड, 104.5)

VIDEO: ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.

कुल मिलाकर चार टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनाम भारतीय गेंदबाजों में तब्दील हो गया है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बाजी मारी, तो वह ड्रॉ कराने में सफल होंगे, और अगर भारतीय गेंदबाजों की चली, तो भारत इतिहास रचते हुए 3-1 से सीरीज अपनी झोली में डाल लेगा.