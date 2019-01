IND vs AUS 4th Test: ..जो कुलदीप यादव ने किया, वह महान बिशन सिंह बेदी भी नहीं कर सके, लेकिन...

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विराट चयन. और कुलदीप यादव की बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया. सिडनी (Sydney Cricket Ground, Sydney) में चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) में कुलदीप यादव आए और छा गए. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 300 रन पर समेटने में कुलदीप यादव ने बहुत ही अहम योगदान दिया. और कर डाला बड़ा कारनामा. वह कारनामा जो पहले बड़े-बड़े भारतीय दिग्गज नहीं ही कर पाए. कुलदीप यादव शुरुआती मैचों खिलाने को लेकर टीम मैनेजमेंट को खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था. लेकिन जब मौका मिला, तो कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19 धरती पर वह कर डाला, जो महान बिशन सिंह बेदी भी नहीं कर सके, लेकिन इसी के साथ ही भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के मन में एक मलाल भी रह गया.

A fifer for Kuldeep! #TeamIndia enforce the follow-on #AUSvIND pic.twitter.com/i1ELzcDbPp

और जब विराट कोहली ने सिडनी में पिच को परफेक्ट पढ़ते हुए गलती सुधारते हुए कुलदीप यादव को इलेवन में जगह दी, तो उत्तर प्रदेश के इस गेंदबाज ने पांच विकेट चटकाकर साबित किया कि वह शुरुआती मैचों में खेलने के हकदार थे. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सिडनी की पहली पारी में समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है. और उनके खिलाफ क्या किया जाए. न गुगली समझ में आ रही थी और न ही चाइनामैन.

Kuldeep Yadav's first Test on Aussie soil and he collects a five-wicket haul!#AUSvIND | @Domaincomaupic.twitter.com/e29NWD6oyZ