IND vs AUS 4the Test: इस बार पुजारा ने लगाए ऑस्ट्रेलिया के माथे पर ' दो बड़े कलंक', कपिल देव भी पीछे छूटे

सिडनी में ऑस्ट्रेलिया (AUS vs IND, 4th Test) के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) मैच के पहले दिन (मैच रिपोर्ट) के खेल के बाद हर तरफ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के नाम ही चर्चा है, उन्हीं के नाम का शोर है. क्रिकेटप्रेमी से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक सभी ने सोशल मीडिया पर पुजारा को जमकर सराहा है. जैसे-जैसे आंकड़ेविद अपनी रिकॉर्डबुक खोल रहे हैं, वैसे-वैसे चेतेश्वर पुजारा से जुड़ा कोई न कोई न कोई बड़ा कारनामा सामने निकलकर आ रहा है. और उम्मीद है कि सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को पुजारा की पारी जैसे-जैसे और आगे बढ़ेगी, तो कई और नए रिकॉर्ड उनकी झोली में आकर गिरेंगे.

Cheteshwar Pujara brings up his third Test of the series in style with a boundary!



Follow the #AUsvIND action live https://t.co/c2fCH8UcMcpic.twitter.com/Or2o9btub1