Ind vs Aus: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

यूं तो पूर्व और वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज पहले से ही भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohi) के मुरीद बन चुके हैं, लेकिन रविवार को ही भारत के हाथों वनडे सीरीज में 2-1 से मात खाने वाली कंगारू टीम के कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) ने भारतीय कप्तान को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है. और यह विराट कोहली (Virat Kohi) के लिए एक बड़ी तारीफ है क्योंकि यह बयान भ्रमणकारी टीम के कप्तान ने दिया है. ऑस्ट्रेलिया टीम बेंगलुरू में 1-1 की बराबरी और बढ़े हुए मनोबल के साथ पहुंची थी, लेकिन विराट एंड कंपनी ने कंगारुओं को 7 विकेट से पानी पिला दिया.

Make it three in a row. Aaron Finch wins the toss and elects to bat first against #TeamIndia in the decider.#INDvAUSpic.twitter.com/HWTbtY7Etx