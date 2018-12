ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्‍ट (Melbourne Test) में टीम इंडिया (Team India)की 'दीवार' कहे जाने वाले चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली. बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test)के दूसरे दिन आज नाथन लियोन की गेंद पर चौका जमाते हुए पुजारा तिहरी रनसंख्‍या तक पहुंचे. मौजूदा टेस्‍ट सीरीज में उनका यह दूसरा और कुल मिलाकर 17वां शतक रहा. अपनी 106 रन की पारी के दौरान पुजारा ने 319 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाए. उन्‍हें लंच के बाद ऑस्‍ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बोल्‍ड किया. पुजारा का ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टेस्‍ट क्रिकेट में यह चौथा शतक रहा. यह ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर किसी भारतीय बल्‍लेबाज का तीसरा सबसे धीमा शतक रहा. पुजारा 280 गेंदों में शतक तक पहुंचे.

