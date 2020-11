Ind vs Aus: टीम इंडिया की नई ड्रेस सामने आयी, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को याद आया 1992 का वर्ल्ड कप

टीम विराट कुछ ही दिन बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज का आगाज करने जा रही है. पहला वनडे मुकाबला 27 को खेला जाएगा. और इस मुकाबले में आपको भारतीय टीम लंबे समय बाद नयी किट (ड्रेस) पहने दिखायी पड़ेगी. इस नयी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपनी तस्वीर पोस्ट की, तो यह चर्चा का विषय बन गया. वहीं, अब धीरे-धीरे और खिलाड़ियों की फोटो भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं, तो तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, तो प्रशंसक अपने ही अंदाज में इन फोटो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ प्रशंसकों ने इस नयी ड्रेस की तुलना भारतीय टीम की साल 1992 विश्व कप में खेले खिलाड़ियों की ड्रेस से कर रहे हैं. और वास्तव में इन दोनों ड्रेस के बीच का अंतर बमुश्किल ही दिखाई पड़ता है. रंग के लिहाज से दोनों ही किट समान दिख रही हैं



The name on team India's jersey is not a small thing... Amazing work @PlayMPL ! #AtmanirbharTeamIndia pic.twitter.com/ay7d0OrHzo

Commenting on the partnership, Mr Abhishek Madhavan, SVP, Growth and Marketing, MPL and MPL Sports, said: “India is a market with a billion cricket fans and we see a lot of potential in the underpenetrated merchandise market in India.” #AtmanirbharTeamIndia pic.twitter.com/33tPzD0yPC

यह फैंस कह रहा है कि वर्मतान किट प्रायोजकन से बीबीसीसीआई की आमदनी घटेगी

It means that the revenue generate on a match-to-match basis through kit sponsorship will reduce almost by 30%. Nike, for the last four years of its 14-year-long association, paid ₹88 lakh per international match. #AtmanirbharTeamIndiapic.twitter.com/6XdMyizjnN — Wasim Faiz (@wasimfaiz8) November 24, 2020

सबसे पहले शिखर धवन ने नयी ड्रेस में अपनी फोटो पोस्ट की

Dubai to Sydney on Wednesday. The India vs Australia series starts with a pair of ODIs in Sydney on November 27 and 29. #AtmanirbharTeamIndiapic.twitter.com/J9YT7awSoW — sabaggi (@ShivamSabaggi) November 24, 2020

वर्तमान किट कुछ दिन में इतिहास बन जाएगी..!!

Once Nike had decided not to extend its sponsorship deal that expired on September 30, the BCCI had failed to attract bids, primarily owing to the uncertainty of international cricket calendar owing to the pandemic. #AtmanirbharTeamIndiapic.twitter.com/r00s2PROq6 — lil_cutie (@Snowy_Secret12) November 24, 2020

