Ind Vs Aus: शिखर धवन बोले, हार्दिक पंड्या जैसे ऑलराउंडर टीम में संतुलन के लिहाज से जरूरी...

टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने स्‍वीकार किया है कि हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)जैसे हरफनमौला की मौजूदगी टीम के संतुलन के लिहाज से जरूरी है. उन्‍होंने कहा कि टेस्‍ट मैच हो या वनडे, हरफनमौला किसी भी टीम के लिए अहम हैं. हालांकि उन्‍होंने इस बात से इनकार किया कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India Vs Australia) मौजूदा वनडे सीरीज में भारतीय टीम को पांचवें गेंदबाज की कमी महसूस हो रही है. धवन ने यह बात दोनों देशों के बीच शुक्रवार को मेलबर्न में होने वाले तीसरे वनडे (3rd ODI) की पूर्व संध्‍या पर कही. इस बात की पूरी संभावना है कि पांचवें गेंदबाज के रूप में, पहले दो मैचों में खलील अहमद और मोहम्मद सिराज के नाकाम रहने के कारण भारतीय टीम की कल के मैच की प्‍लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकता है. केदार जाधव और हरफनमौला विजय शंकर को 11 खिलाड़ि‍यों की टीम में जगह मिल सकती है.

