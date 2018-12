टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को 26 दिसंबर से होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) के लिए फिट घोषित किया गया है. पंड्या मेलबर्न में होने वाले इस टेस्‍ट में नंबर छह पर हनुमा विहारी का स्‍थान ले सकते हैं. हार्दिक ने सितंबर के बाद से केवल एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है. एशिया कप के दौरान चोटिल होने के कारण वे ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के अलावा एडिलेड और पर्थ में खेले गए पहले दो टेस्‍ट मैच में नहीं खेल पाए थे. हार्दिक ने बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के पहले टीम इंडिया के साथ खिलाड़ि‍यों के साथ एक सेल्‍फी लेकर इसे ट्विटर पर पोस्‍ट किया है और इसका शीर्षक उन्‍होंने 'अब तक की सर्वश्रेष्‍ठ सेल्‍फी' दिया है. 25 वर्षीय हार्दिक टेस्‍ट क्रिकेट में अब तक लगातार अच्‍छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं. हालांकि ऑलराउंडर होने के कारण उनके मेलबर्न की प्‍लेइंग XI का हिस्‍सा बनने की पूरी संभावना है.

Best selfie ever pic.twitter.com/dXGpWuV1co

इसी वर्ष सितंबर में एशिया कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच खेलते हुए हार्दिक गेंदबाजी के दौरान मैदान पर ही गिर गए थे और इसके कारण उन्‍हें करीब तक तीन माह तक सक्रिय क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा था. कमर की चोट के कारण वे वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भारतीय मैदान पर हुई सीरीज में हिस्‍सा नहीं ले पाए थे. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से भी उन्‍हें बाहर रहने को मजबूर होना पड़ा था. पंड्या ने रणजी ट्रॉफी मैच में मुंबई के खिलाफ वडोदरा टीम का प्रतिनिधित्‍व करते हुए हाल ही में पांच विकेट हासिल किए और क्रिकेट मैदान पर शानदार अंदाज में वापसी की है.

Snapshots from #TeamIndia's training session at the MCG #AUSvINDpic.twitter.com/kgnei1OsON