खास बातें बारिश ने दूसरे टी20 में ऑस्‍ट्रेलिया को हार से बचा लिया आईसीसी ने विराट का स्‍टोइनिस के साथ फोटो पोस्‍ट किया सवाल किया-अंदाज लगाइए, स्‍टोइनिस से क्‍या कह रहे हैं कोहली

CAPTION COMPETITION



What do you think Virat Kohli is saying here to Marcus Stoinis? pic.twitter.com/0ugBdDUC7J — ICC (@ICC) November 23, 2018

Welcome to RCB — H.Î.T.M.À.N (@IHitManOfficial) November 23, 2018

भाड़ में जाने दो मैच आईपीएल आ रहा है तुमको इस बार rcb को चैंपियन बनाना है — imro45 (@vinayshukla264) November 23, 2018

i will make vice captain for RCB if you dont perform well — The Patriotic Indian (@swiftecho33) November 23, 2018

Welcome to @RCBTweets Mate. You will be my death bowler for this @IPL season. — Suyash Swaroop (@sscomp32) November 23, 2018

Get your moment by laughing with future Leading Run Scorer Of All Time. — TheRealistic (@DeRealistic) November 23, 2018

“RAIN SAVED YOU” — Nitish Saxena (@nitishh86) November 23, 2018

दूसरा टी20 (2nd T20) मैच बारिश की भेंट चढ़ने के कारण भारतीय खेलप्रेमियों को निराशा हुई है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए मेजबान टीम के सात विकेट गिरा दिए थे. 19 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया टीम का स्‍कोर जब सात विकेट पर 132 रन था तभी बारिश विलेन बनकर सामने आई. बारिश के कारण ऑस्‍ट्रेलिया टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी. बारिश का यह दौर जब लगातार जारी रहा, आखिरकार मैच ऑफिशियल्‍स को मैच रद्द करना पड़ा. स्‍वाभाविक रूप से मैच का रद्द होना ऑस्‍ट्रेलिया टीम के लिए राहतभरी खबर रहा, इसके कारण वह लगभग निश्चित मानी जाने वाली हार से बच गया. दूसरी ओर, टीम इंडिया के लिए यह निराशाजनक रहा क्‍योंकि यदि टीम इंडिया यह मैच जीत जाती तो वह सीरीज 1-1 से बराबर कर लेती. तीन टी20 की सीरीज का पहला मैच जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया इस समय 1-0 की बढ़त बनाए हुए है. इस मैच के बारिश में धुलने के बाद आईसीसी (ICC)ने टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का ऑस्‍ट्रेलियाई हरफनमौला मार्कस स्‍टोइनिस (Marcus Stoinis)के साथ 'खास' फोटो ट्विटर (Twitter) पर पोस्‍ट किया. क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था ने फैंस से पूछा-आप क्‍या सोचते हैं, ऑस्‍ट्रेलिया के मार्कस स्‍टोइनिस से विराट कोहली क्‍या कह रहे हैं?आईसीसी के यह सवाल पूछते ही सोशल मीडिया पर जवाबों का दौर शुरू हो गया. हर किसी ने दिमाग के 'घोड़े दौड़ाते' हुए इस सवाल का जवाब दिया. एक फैन ने लिखा-आरसीबी में स्‍वागत है. गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)में विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) टीम के कप्‍तान हैं. एक अन्‍य ने लिखा-भाड़ में गया मैच, आईपीएल आ रहा है तुम्‍हें आरसीबी को चैंपियन बनाना है. एक अन्‍य जवाब में चुटकी लेते हुए कहा गया-यदि तुमने अच्‍छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तुम्‍हें आरसीबी का उपकप्‍तान बना दूंगा. एक अन्‍य जवाब में लिखा गया-इस आईपीएल सीजन में तुम मेरे डेथ ओवर्स के बॉलर रहोगे. एक अन्‍य रोचक जवाब था-मुझे नहीं मालूम कि वे क्‍या कह रहे है लेकिन मुझे उनकी मुस्‍कुराहट पसंद है.गौरतलब है कि भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया की बल्‍लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई. पहले ही ओवर में भुवनेश्‍वर कुमार ने ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान एरॉन फिंच को पेवेलियन लौटा दिया. टीम इसके बाद लगातार विकेट गंवाती रही. पहले टी20 मैच में अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले स्‍टोइनिस इस मैच में बल्‍लेबाजी में फ्लॉप रहे और केवल चार रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के शिकार बन गए. बेन मैकडरमोट ने नाबाद 32 रन की पारी खेलते हुए मेजबान टीम का 19 ओवर में 132 रन तक पहुंचाया. इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया टीम को लगभग निश्चित मानी जाने वाली हार से बचा लिया.