IND vs AUS: विराट बोले, कभी इतना गौरव महसूस नहीं किया, जानिए भारतीय कप्तान की 'चार बड़ी बातें'

ऑस्ट्रेलिया जमीं पर पिछले 71 साल में मेजबानों (#INDvAUS #INDvsAUS) को मात देने वाली पहली एशियाई टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli Press conference) ने कहा है कि मैंने अपने करियर में कभी भी इतना गौरव महसूस नहीं किया, जितना इस सीरीज के बाद कर कर रहा हूं. सिडनी (Sydney Cricket Ground, Sydney) में चौथे टेस्ट (AUS vs IND, 4th Test) के आखिरी दिन सोमवार को मैच के ड्रॉ छूटते ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर 2-1 से हराकर ऐसा कारनामा करने वाली पहली एशियाई टीम बनने का गौरव हासिल किया. इतिहास रचने के बाद बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे विराट कोहली ने जीत के बाद कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली. चलिए जान लीजिए कि कोच रवि शास्त्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए भारतीय कप्तान ने क्या-क्या कहा.

1. ऐसा गौरव पहले कभी नहीं हुआ

एक और किला फतह करने से बहुत ही खुश कोहली ने कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस टीम का हिस्सा होने पर कभी इतना अधिक गर्व नहीं हुआ जितना अभी इस समय हो रहा है. हमने पिछले 12 महीने के दौरान एक संस्कृति विकसित की. हमारे बदलाव की शुरुआत यहीं पर हुई थी, जहां मैंने पहली बार कप्तान पद संभाला था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चार साल बाद हम यहां जीतने में सफल रहे. विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि एक ही लाइन में कहूं, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.

We did the right things and were rewarded with the win: Virat Kohli pic.twitter.com/dgU0BfxIEQ