IND vs AUS:..और अब इन कारणों से माइकल क्लार्क ने विराट कोहली को करार दिया सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (michael clarke) का मानना है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है. कोहली अभी टेस्ट और वनडे में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज हैं. उनकी अगुवाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया (#INDvAUS #INDvsAUS) में टेस्ट और वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा. इससे पहले भारतीय टीम ने टी20 श्रृंखला बराबर कराई थी. इस तरह से भारत पहली ऐसी टीम बन गया है जिसने आस्ट्रेलिया में श्रृंखला नहीं गंवायी और इस बीच कोहली ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान क्लार्क ने पीटीआई से कहा कि मेरा मानना है कि विराट एकदिन क्रिकेट में खेलने वाला सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है. भारत के लिए उन्होंने जो कुछ हासिल किया, उसको देखने के बाद मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है. कोहली ने अब तक 219 वनडे में 10,385 रन बनाए हैं. इसमें 39 शतक शामिल हैं. उनका औसत 59 से भी अधिक है. कोहली के प्रशंसक क्लार्क ने कहा कि इस 30 वर्षीय क्रिकेटर के जुनून का कोई जवाब नहीं है. उन्होंने कहा कि आपको अपने देश के लिए जीत दर्ज करने के विराट के जुनून का सम्मान करना होगा. हां उसमें आक्रामकता है लेकिन कोई भी उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता. वह वनडे में सर्वश्रेष्ठ है.

कोहली जहां लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं वहीं उनके पूर्ववर्ती कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वर्तमान फार्म को लेकर क्रिकेट जगत की राय भिन्न है. धोनी अब वनडे में पहले की तरह आक्रामक शैली से नहीं खेलते हैं. लेकिन क्लार्क का मानना है कि इस 37 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान को अपना खेल खेलने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए. क्लार्क ने कहा कि धोनी जानता है कि किसी परिस्थिति में किस तरह से खेलना है. उन्होंने 300 से अधिक वनडे खेले हैं, इसलिए वह जानते हैं कि अपनी भूमिका कैसे निभानी है.

#Stat Alert:



King Kohli has made 9 centuries in his last 19 innings.



Here are some batsmen who have made 9 or fewer centuries in their entire career:



K Pietersen (125 innings)

S Watson (169 innings)

Steve Smith (94 innings, 8 tons)

Michael Clarke (223 innings, 8 tons) pic.twitter.com/eilWxwobwQ