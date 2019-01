खास बातें पेट की बीमारी से परेशान हैं मिचेल मार्श दो दिन अस्‍पताल में गुजारने पड़े सीरीज के अगले दो मैचों को लेकर भी संदेह

टेस्‍ट सीरीज के बाद बारी अब वनडे सीरीज की है. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 12 जनवरी से प्रारंभ होगी. टेस्‍ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम (Team India) को जीत का दावेदार माना जा रहा है. वनडे सीरीज के पहले ही मेजबान ऑस्‍ट्रेलियाई टीम (Australia Team) को झटका लगा है. बीमारी के कारण हरफनमौला मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. उनके स्‍थान पर पर्थ स्‍कॉचर्स के बल्‍लेबाज एश्‍टन टर्नर को टीम में स्‍थान दिया गया है. पेट की तकलीफ के कारण मिचेल मार्श को पिछले दो दिन अस्‍पताल में गुजारने पड़े. सिडनी में 12 जनवरी को खेले जाने वाले पहले वनडे से वे बाहर हो गए हैं. सीरीज के अंतर्गत एडिलेड और मेलबर्न में होने वाले अगले दो वनडे मैचों में उनके खेलने को लेकर भी संदेह की स्थिति है.

JUST IN: A change to Australia's ODI squad with an ill Mitch Marsh hospitalised: https://t.co/MMSulwG686#AUSvINDpic.twitter.com/oOBw5bgKfz — cricket.com.au (@cricketcomau) January 10, 2019

ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा, 'हम मिचेल मार्श की स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं. देखते हैं कि आगे उनकी रिकवरी की क्‍या स्थिति रहती है लेकिन यह तय है कि वे पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे.' मिचेल मार्श के लिए यह एक तरह से दूसरा झटका है. इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टेस्‍ट सीरीज के लिए भी उन्‍हें और उनके भाई शॉन को ऑस्‍ट्रेलिया टीम में स्‍थान नहीं दिया गया था. मिचेल मार्श के कवर के तौर पर शामिल किए गए टर्नर ने हाल ही में बिग बैश लीग के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है.

Snapshots from #TeamIndia's optional training session ahead of the 1st ODI against Australia. pic.twitter.com/HDuR3hDcja — BCCI (@BCCI) January 9, 2019

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम: एरॉन फिंच (कप्‍तान), उस्‍मान ख्‍वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकोंब, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, एश्‍टन टर्नर, मार्कस स्‍टोइनिस, एलेक्‍स कारे, मिचेल मार्श, जे. रिचर्डसन, बिली स्‍टेनलेक, जेसन बेहरेनडोर्फ, पीटर सिडनी, नॉथन लियोन और एडम जाम्‍पा.

भारत Vs ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का कार्यक्रम

पहला वनडे - 12 जनवरी (शनिवार) - सिडनी - सुबह 8.50

दूसरा वनडे - 15 जनवरी (मंगलवार) - एडिलेड - सुबह 9.50

तीसरा वनडे - 18 जनवरी (शुक्रवार) - मेलबर्न - सुबह 8.50