Aus vs Ind: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए रोहित शर्मा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर की मीम्स की बरसात

Aus vs Ind: ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार हिट मैन रोहित आज सुबह (मंगलवार) ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा. भारतीय दिग्गज रोहित को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तीसरे टेस्ट मैच में वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं. BCCI सूत्रों के मुताबिक, रोहित मंगलवार सुबह दुबई होते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं. वहां क्वारैंटाइन रहने के दौरान वे अपनी फिटनेस पर काम सकते हैं. रोहित शर्मा को लेकर काफी अटकले लगाई जा रही थी, लेकिन आखिरकार हिट मैन के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से भारतीय क्रिकेट फैन्स को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. रोहित के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट किए और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ट्रोल भी किया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी रोहित को लेकर ट्वीट किया जो काफी दिलचस्प है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के फिट और ऑस्ट्रेलिया रवाना होने पर फैन्स ने मीम्स (Mems) भी शेय़र किए हैं जो खूब वायरल हो रहा है.

