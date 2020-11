ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में भी चुने जाने पर खुश हुए संजू सैमसन, दिया ऐसा रिएक्शन

Aus vs Ind: रोहित की हुई टेस्ट टीम में वापसी, वरुण चक्रवर्ती बाहर, ऑस्ट्रेलिया दौरे में हुए अब ये बदलाव

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर को पहला टी-20 मैच खेला जाएगा. 3 टी-20 मैच के बाद भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, इसके बाद 4 टेस्ट मैचों की भी सीरीज खेली जाएगी.

