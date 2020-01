India vs Australia: भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly)का मानना है कि ‘मैदान में एक खराब दिन' की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे क्र‍िकेट मैच में भारतीय टीम को 10 विकेट की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. उन्‍होंने साथ ही कहा क‍ि व‍िराट कोहली की टीम के पास अगले दो वनडे में वापसी करने की पूरी क्षमता है. मंगलवार को खेले गये सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम 255 रन पर आउट हो गई थी जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच की शतकीय पारियों के दम पर 10 विकेट से मैच जीत ल‍िया था. गांगुली ने ट्वीट किया, ‘ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे मुकाबले शानदार होंगे. यह भारतीय टीम काफी मजबूत है. मैदान में सिर्फ एक दिन खराब होने के कारण ऐसा हुआ. टीम पहले भी ऐसी स्थिति में रही है और हमने दो साल पहले 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी की थी. मेरी शुभकामनाएं.'

भारतीय टीम राजकोट में दूसरा एकदिवसीय शुक्रवार (17 जनवरी) और बेंगलुरू में तीसरा मुकाबला रविवार (19 जनवरी) को खेलेगी.

The next two one dayers against Australia will be a cracker . This indian team is a strong team .. just had a bad day in office .. been in this situation before and have come back to win from 2-0 down two seasons ago ..good luck @imVkohli@BCCI@My11Circlepic.twitter.com/yfV09iPk85