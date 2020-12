Ind vs Aus:टीम इंडिया का यह फनी ड्रिल सेशन आपके चेहरे पर पक्का मुस्कान ले आएगा, VIDEO

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीरवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया हर तरह से खुद को तैयार कर रही है. फिर चाहे तैयारी मानसिक हो या शारीरिक. और इसी के तहत रविवार को टीम इंडिया की एक ड्रिल का फनी वीडियो सामने आया, जिसमें खिलाड़ियों अलग-अलग ग्रुप में अलग तरह की एक्सरसाइज करते दिखायी पड़े. यूं तो ये वीडियो चंद ही सेकेंड का है, लेकिन खिलाड़ियों की ड्रिल का अंदाज बहुत ही मजाकिया है, जो आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देगा!

Fun drill anyone?

Sample that to get your batteriescharged before a solid net session #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/DyqKK66qOa