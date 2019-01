IND vs AUS: कुछ ऐसे रवि शास्त्री ने किया महेंद्र सिंह धोनी का गुणगान

भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि टीम में महेंद्र सिंह धोनी की जगह कोई और नहीं ले सकता है इसलिए जब तक धोनी हैं हर हिंदुस्तानी को उनके खेल का लुत्फ उठाना चाहिए. शास्त्री ने साथ ही कहा कि धोनी जैसे खिलाड़ी दशकों में एक बार पैदा होते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद हर ओर महेंद्र सिंह धोनी की ही चर्चा हो रही है. आलोचक एक बार फिर से अपनी खोली में चले गए हैं. धोनी ने तीन वनडे में 193 के औसत से इतने ही रन बटोरकर मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपनी झोली में डाला. तीनों ही मुकाबलों में धोनी ने अर्द्धशतक जड़े, लेकिन आखिरी दो मैचों में जो उन्होंने जो पारियां खेलीं, उससे एक बार फिर से माही मीडिया की सुर्खियां बन गए.

“As a team we're very happy for MS. We're happy that he's amongst the runs because it's very important to get runs under your belt to get that rhythm and get that confidence back."@imVkohli shares his delight for @msdhoni's resurgence in Australia.https://t.co/2QRXEc1bji