IND vs AUS: कुछ इस अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी ने जीता 87 साल की महिला प्रशंसक का दिल

भारत के महान खिलाड़ियों में शुमाहर हो चुके महेंद्र सिंह धोनी की बात निराली है, अंदाज निराला है. कुछ भी करते हैं, दिल जीत लेते हैं. फिर चाहे यह बल्लेबाजी है, या फिर कोई और बात. ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नहीं कि मेजबान टीम के दिग्गजों ने धोनी का गुणगान करना शुरू कर दिया है. यहां पहुंचते ही पूर्व भारतीय कप्तान नेट अभ्यास में जुट गए हैं. और उन्होंने वीरवार को नेट पर जमकर पसीना बहाया, तो वहीं उन्होंने अपनी अदा से ऑस्ट्रेलिया मीडिया का दिल भी जीत लिया. दरअसल, धोनी से मिलने के लिए खास तौर पर 87 साल की वृद्ध प्रशंसक मैदान पर उनसे मिलने आईं और माही ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनके दिल में और जगह बना ली.

MS Dhoni all ODI innings(slowest first) against Australia in Australia(2008-16):



0(3)

14(49)

17(54)*

36(66)

37(61)

19(31)

56(84)

37(50)

44(58)*

29(38)

34(42)

36(37)

65(65)

11(10)

15(12)*

18(13)

23(9)



5 tours, 17 inns, 491 runs, Avg 35.07, S.R. 71.99, 50s 2, H.S. 65#AUSvINDpic.twitter.com/fku5CH9NKU