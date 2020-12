Ind vs Aus: इस वजह से लॉयन सीरीज में भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे, रिकी पोंटिंग ने कहा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का मानना है कि अनुभवी ऑफ स्पिनर नॉथन लॉयन (Nathan Lyon) क्रीज का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से कोण बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में वह भारत के खिलाफ काफी खतरनाक साबित होंगे, इस 33 साल के गेंदबाज ने श्रृंखला की शुरूआती टेस्ट के पहले दिन भारत के खिलाफ 21 ओवर में 68 रन देकर एक विकेट लिया. हालांकि, पहली पारी में लॉयन को 1 ही विकेट मिला, लेकिन इस ऑफी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और संकेत दे दिए कि आने वाले मैचों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परीक्षा कड़ी देनी होगी.

"Hopefully I can get close to the 400-wicket mark"



Nathan Lyon is on 390 Test wickets and closing on becoming the third Australian to 400 Test wickets.#AUSvINDpic.twitter.com/5RE2M3Ol4s