IND vAUS: सुनील गावस्कर का बड़ा बयान,..तो विराट कोहली और रवि शास्त्री की भूमिका की समीक्षा हो

ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के खिलाफ पर्थ में दूसरे टेस्ट (AUS vs IND, 2nd Test) में हार से दुखी पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है. गावस्कर ने चयन में हुई ब्लंडरों से नाराजगी जताई है. एक दिन पहले ही महान सनी ने विराट कोहली (Virat Kohli) को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि यह पर्थ में टीम इंडिया ही थी, जिसने पहले स्लेजिंग-वॉर की शुरुआत की थी. और अब एक दिन बाद ही गावस्कर ने रवि शास्त्री और विराट कोहली के लिए चेतावनी जारी कर दी है.

"Legend Sunil Gavaskar after 2nd Test Defeat" - He Slammed Coach Ravi Shastri & Virat Kohli n said 'Selection Blunders Commited by Team Management & are Going On. It has Cost to the Indian Team. Play with Right Combi.asAustralia did. KL Rahul sent to Play Ranji as I earlyTweeted pic.twitter.com/iQGzCB3ajS