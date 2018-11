IND vs AUS: जब केएल राहुल पर फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने की 'अभद्र टिप्पणी'

अभी तक सिर्फ तीन ही मैच हुए हैं, अभी आगे-आगे देखिए होता है क्या!! टी20 सीरीज ड्रॉ कराने के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान पूरी तरह से अगले महीने शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज पर लगा हुआ है. यह ब्रेक का समय है, तो खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिता रहे हैं. बीसीसीआई ने केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और वॉशिंगटन सुंदर की आपसी बातचीत का वीडियो पोस्ट किया है. इस बातचीत में केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की 'खासियत' के बारे में बयां किया है! ब्रिसबेन में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले के बाद ये तीनों खिलाड़ी एक रेस्त्रा में बातचीत कर रहे हैं. इसी दौरान केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले दौरे में घटी घटनाओं की यादें ताजा कीं.राहुल कह रहे हैं कि जब भी हम यहां खेलते हैं, तो दर्शक वास्तव में बहुत ही ज्यादा हमारे खिलाफ होते हैं. ऑस्ट्रेलियाई दर्शक अपनी टीम की क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी टीम का मैदान पर जीना दूभर कर देते हैं. यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत ही रोमांचक है.

SPECIAL: What's in a pancake? @klrahul11, @DineshKarthik & @Sundarwashi5 bond over breakfast

Some lip smacking pancakes, tales from Australia and the perfect "cheat meal" - throwback to the sumptuous time the lads had in Brisbane - by @28anand