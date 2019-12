Ind vs Ban 2nd Test: बॉस सौरव गागुली ने दूसरे डे-नाइट टेस्ट के लिए दी यह गारंटी

भारत अपना पहला दिन-रात (India vs Bangladesh Day-Night Test) का टेस्ट मैच खेलने को तैयार है जो 22 से 26 नवंबर के बीच यहां के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Garden) में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष व पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस मैच के लिए काफी उत्साहित हैं. इस अहम मैच में सभी कुछ अच्छा हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी गांगुली ने ले रखी है और वह हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. गांगुली (Sourav Ganguly) ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम की पिच का मुआयने करने के बाद मीडिया से बात की जिसमें साफ देखा जा सकता था कि गांगुली इस ऐतिहासिक दिन के लिए कितने उत्साहित हैं. गांगुली ने बताया कि मैच के शुरुआती चार दिनों के टिकट काफी पहले ही बिक चुके हैं.

