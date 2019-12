IND vs BAN 2nd Test Preview: 'पिंक बॉल चेलैंज' के बीच विराट कोहली ब्रिगेड की नजर 'क्लीन स्वीप' पर

India vs Bangladesh, 2nd Test: विराट कोहली की टीम इंडिया डे-नाइट टेस्ट की चुनौती से दो-दो हाथ करने को तैयार है. भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट (India vs Bangladesh, 2nd Test) शुक्रवार, 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डंस ( Eden Gardens,Kolkata) पर खेला जाएगा. डे-नाइट (Day-Night Test) होने के कारण इस मैच पर हर किसी की निगाह केंद्रित है. यह टेस्ट कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने वाला है. भारतीय मैदान पर खेला जाने वाला यह पहला डे-नाइट टेस्ट है और इसके जरिये भारत और बांग्लादेश 'पिंक बॉल टेस्ट' की दुनिया में अपनी आमद दर्ज कराएंगे. पहला टेस्ट तीन दिन में ही जीत चुकी टीम इंडिया इस डे-नाइट टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज 'क्लीन स्वीप' करने के इरादे से उतरेगी. मैच दोपहर एक बजे से शुरू होगा.

Ind vs Ban 2nd Test: बॉस सौरव गागुली ने दूसरे डे-नाइट टेस्ट के लिए दी यह गारंटी

Good practice gets you in sync. All set for the historic test pic.twitter.com/jsGmSAW0Nm