Ind vs Ban 2nd Test: रिद्धिमान साहा ने कहा, गुलाबी गेंद के साथ विकेटकीपिंग करना चुनौतीपूर्ण होगा

भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने कहा है कि दिन-रात टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद से विकेटकीपिंग करना विकेटकीपरों के लिए चुनौतीपूर्ण है. भारतीय टीम शुक्रवार से यहां ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला दिन-रात टेस्ट मैच खेलेगी, जिसमें गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा. साहा ने कहा, "(गुलाबी) गेंद को पकड़ना चुनौतीपूर्ण है. अगर यह स्लिप के लिए चुनौतीपूर्ण है तो मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी स्लिप के बगल में खड़ा रहता हूं. इसके अलावा तेज गेंदबाज जब गेंद फेंकते हैं, तो यह गेंद लहराती है.

