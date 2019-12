IND vs BAN 2nd Test: रविचंद्रन अश्विन ने जतायी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से इस बड़ी बात की उम्मीद

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ऐतिहासिक दिन-रात का टेस्ट मैच (India vs Bangladesh day-night test) एक नए युग की शुरुआत साबित हो, क्योंकि यह खेल के लंबे प्रारूप को दोबारा जीवित करने में मदद कर सकता है. अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, "मैं आशाा करता हूं कि यह उस चीज की नई शुरुआत हो, जहां हम मैदान पर ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और टेस्ट क्रिकेट को अपना श्रेय मिले. समय सीमा में बदलाव के कारण निश्चित ही लोग अपना काम खत्म करने के बाद मैच देख सकते हैं." वहीं शमी ने कहा है कि मध्य का सत्र इस टेस्ट मैच में अहम होगा.

