IND vs BAN 2nd Test: भारतीय टीम ऐतिहासिक टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंची, नेट पर भी बहाया पसीना

भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से बांग्लादेश के साथ यहां होने वाले ऐतिहासिक दिन-रात टेस्ट मैच (India vs Bangladesh 2nd Test) के लिए मंगलवार को कोलकाता पहुंच गई. बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें खिलाड़ी और टीम के कोच काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इससे पहले, ऐसी खबरें थी कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और बांग्लादेश के कोच रसेल डोमिंगो दिन-रात टेस्ट मैच के लिए एयरपोर्ट से सीधे ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहुंचे.

#TeamIndia have arrived here in Kolkata for the #PinkBallTest#INDvBANpic.twitter.com/fAoCdBM306