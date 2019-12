India vs Bangladesh, 2nd Test : व‍िराट कोहली के नेतृत्‍व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पहले डे-नाइट टेस्‍ट में पारी के अंतर से जीत हास‍िल की है. रविवार को टीम इं‍ड‍िया ने बांग्लादेश को एक पारी और 46 रनों से हरा दिया. यह भारत की पारी के अंतर से लगातार चौथी जीत है. इसके साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. इंदौर के बाद कोलकाता के डे-नाइट टेस्‍ट में ही बांग्‍लादेश ने तीसरे द‍िन भारतीय टीम के सामने समर्पण कर द‍िया. उसने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया था. भारत ने शुक्रवार को टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 106 रनों पर आउट किया और फिर कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 347 रनों पर घोषित कर दी थी. भारत के लिए पहली पारी में ईशांत शर्मा ने पांच विकेट लिए. इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे दिन शनिवार को खेल खत्म होने तक 152 रनों पर बांग्लादेश के छह बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी. बाकी की औपचारिकता रविवार को पूरी हुई. बांग्लादेश टीम अपनी दूसरी पारी में 195 रन बना सकी. उसका नौवां विकेट अल अमीन के रूप में ग‍िरा. हैमस्‍ट्र‍िंग के कारण दूसरे द‍िन महमुदुल्‍ला र‍िटायर हो गए थे. वे आज बल्‍लेबाजी करने के ल‍िए नहीं उतरे. नौवां व‍िकेट ग‍िरने के साथ ही बांग्‍लादेश की पारी को 195 के स्‍कोर पर समाप्‍त मान ल‍िया गया.

