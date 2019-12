IND vs BAN 2nd Test: विराट कोहली ने दिया सत्तर के दशक की विंडीज टीम से तुलना पर यह जवाब

अपनी कप्तानी में भारत को लगातार चौथी बार पारी के अंतर से टेस्ट मैच में जीत दिलाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) ने रविवार को कहा कि वेस्टइंडीज के 1970 के समय की टीम के साथ मौजूदा भारतीय टीम की तुलना करना जल्दबाजी होगी. भारत ने यहां ईडन गार्डन्स (Eden Garden) स्टेडियम में खेले गए अपने पहले दिन-रात के टेस्ट (India vs Bangladesh 2nd Test) मैच में रविवार को बांग्लादेश को एक पारी और 46 रनों से हरा दिया. यह भारत की पारी के अंतर से लगातार चौथी जीत है और वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. कप्तान के रूप में विराट कोहली (Virat Kohli) की यह 33वीं जीत है. इसके साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. उसने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया था. घर में भारत की यह लगातार 12वीं सीरीज जीत है और उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वेस्टइंडीज की टीम भी 1970 से 1980 तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थी और अब भारत भी उसी फॉर्म में है.

