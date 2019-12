IND vs BAN 2nd Test: विराट कोहली ने बयां किया अपने सीमरों की सफलता का राज़

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के खिलाफ दूसरे टेस्ट (2nd Test) में पारी और 46 रन से मैच जीतने के बाद कहा कि टीम में बदलाव सौरव गांगुली के दौर में आना शुरू हुआ था तथा मौजूदा टीम ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे आगे बढ़ाया है. गुलाबी गेंद से देश में खेले गए पहले टेस्ट में जीत के साथ टीम ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया. भारत ने इससे पहले इंदौर में श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले को पारी और 130 रन से जीता था. यह भारत की घरेलू श्रृंखला में लगातार 12वीं जीत है जिससे टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के शीर्ष पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है.

