Ind vs Ban: पूर्व बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन कोलकाता में, लेकिन अगर किए ये काम, तो....

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा दो साल के लिए प्रतिबंधित किए गए बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन (Shakib-Al-Hasan) इस समय कोलकाता में मौजूद हैं. शाकिब कोलकाता में होने के बावजूद ईडन गार्डन्स स्टेडियम और उसके आस-पास के इलाकों में भी नहीं दिख सकते हैं, जहां इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक दिन-रात टेस्ट मैच खेला जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि शाकिब (Shakib-Al-Hasan) उस शहर में मौजूद रह सकते हैं, जहां बांग्लादेश की टीम मैच खेल रही है, लेकिन वह ना तो स्टेडियम और ना ही उसके आसपास किसी आधिकारिक बैठक या कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं.

Shakib Al Hasan. He is Bangladeshi Cricketer. He is the best all- rounder in the world. Bangladesh will not be able to play in that team for 1Yearl. pic.twitter.com/uWQNhqI5uB