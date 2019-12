Ind Vs Ban: टीम इंडिया ने ऐसे किया बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का स्वागत, वायरल हुआ VIDEO

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है. ये मैच इसलिए महत्व रखता है क्योंकि भारत में पहली बार डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है. इस मैच को पिंक बॉल से खेला जा रहा है. इस मैच को देखने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कोलकाता पहुंची हैं. मैच से पहले शेख हसीना ने टीम इंडिया से मुलाकात की. बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने शेख हसीना को टीम इंडिया से मिलवाया. हसीना के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी भी थीं. विराट कोहली ने शेख हसीना का वेलकम किया और टीम इंडिया से मिलवाया.

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडन गार्डन की घंटी बजाकर भारत के पहले दिन-रात्रि टेस्ट की शुरूआत की. ब्रेक के दौरान फैब फाइव -सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली- का चैट शो होगा. मैच के बाद रूना लैला का परफोरमेंस होगा जबकि जीत गांगुली के कार्यक्रम से शुरूआती दिन का समापन होगा.

