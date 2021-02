Ind vs Eng 1st Test: अजिंक्य रहाणे को इस "बीमारी" का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा, अन्यथा कहीं...

चेन्नई में मेहमान इंग्लैड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन वह हुआ, जिसकी चर्चा दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमी लंबे समय तक करेंगे. और यह था इंग्लिश कप्तान जो. रूट (Joe Root) का भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) का अपनी बायीं तरफ हवा में उड़ते हुए पकड़ा गया कैच. क्रिकेटप्रेमी इस कैच को बार-बार देखेंगे और अवाक रह जाएंगे, लेकिन इस कैच ने अजिंक्य रहाणे की उस 'बीमारी' को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है, जो पिछले करीब पांच साल से चली आ रही है और वास्तव में अब यह एक तरह से कैंसर में तब्दील हो गयी है और रहाणे (Ajinkya Rahane) को जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा.चेन्नई के तीसरे दिन भारतीय उप-कप्तान फुलटॉस पर आगे निकलकर शॉर्ट-कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में रूट के हाथों लपके गए. डोम बेस की गेंद पर लपके जाने से पहले रहाणे सिर्फ एक ही रन बना सके. इस आउट होने ने उनका औसत हालिया समय में घर में और खराब कर दिया.

